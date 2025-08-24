Los famosos que buscan llegar al Congreso en las elecciones de noviembre: Actores, cantantes, modelos y chicos reality

24 ag. 2025 - 14:15 hrs.

La relación entre la política y el espectáculo es bastante estrecha y así lo demuestran la gran cantidad de figuras públicas que han formado parte de la Cámara de Diputadas y Diputados o del Senado durante los últimos años.

Los partidos políticos recurren a personajes conocidos -incluso la farándula- para conseguir mayor cantidad de votos y arrastrar a otros candidatos de los pactos; pese a que en muchas ocasiones quede en entredicho la idoneidad para el cargo de algunos de los "famosos" que llegan a ocupar un escaño en el Congreso.

En la actual legislatura destacan los casos de la periodista Pamela Jiles (PDG), los abogados y chicos reality Maite Orsini (FA) y Andrés Longton (RN), el modelo Hotuiti Teao (IND-UDI), la actriz Marisela Santibáñez (IND), o los deportistas Sebastián Keitel (IND-EVO) y Érika Olivera (DEM).

Los famosos que buscan llegar al Congreso

Para las elecciones del próximo 16 de noviembre la situación se repetirá, ya que varios "faranduleros" buscan hacerse con un cupo en el Congreso, entre estos, algunos actores, cantantes, modelos, animadores de televisión y médicos.

Unidad por Chile (Oficialismo y DC)

Juan Carlos "Pollo" Valdivia (IND-DC, Distrito 8 RM).

(IND-DC, Distrito 8 RM). Carolina Herrera (PS, Distrito 15 O'Higgins).

(PS, Distrito 15 O'Higgins). Li Fridman (PS, Distrito 12 RM).

(PS, Distrito 12 RM). Felipe Ríos (PL, Distrito 7 Valparaíso).

Chile Grande y Unido (Chile Vamos y Demócratas)

Pablo Herrera (Distrito 14 RM).

(Distrito 14 RM). Gonzalo Egas (Distrito 8 RM).

(Distrito 8 RM). Juan Pablo Sáez (Distrito 10 RM).

(Distrito 10 RM). Marlen Olivarí (RN, Distrito 6 Valparaíso).

(RN, Distrito 6 Valparaíso). Carola Julio (EVO, Distrito 6 Valparaíso).

(EVO, Distrito 6 Valparaíso). Patricio Laguna (DEM, Distrito 15 O'Higgins).

FRVS y Acción Humanista

Ariel Mateluna (AH, Distrito 9 RM).

