"No pensé que me iba a gustar tanto": Roxana Muñoz revela cómo es su nueva vida en el sur de Chile

Motivada por un nuevo emprendimiento y alejada del mundo del espectáculo, la modelo Roxana Muñoz está disfrutando de una nueva vida en el sur de Chile. Concretamente, se encuentra radicada en la región de La Araucanía, en la comuna de Curacautín, "un pueblo que crece día a día, con gente muy amable, muy cariñosa", aseguró.

En conversación con LUN, Muñoz abordó cómo es su nueva vida, la cual comenzó a compartir a través de redes sociales, donde se le ha visto realizar diversas labores caseras, tales como desmalezar, arreglar rejas y arreglos de techo.

La exchica reality se encuentra viviendo en La Araucanía hace un año, luego de haber conocido el lugar hace unos seis años en un viaje que realizó con su hija Taira, de doce años, y otros familiares.

"En realidad, era un paseo hasta el lago Rapel, pero como nos pilló el estallido social y no podíamos volver, decidimos seguir viajando, conociendo y así llegamos a La Araucanía (...) Desde entonces quedé encantada con el lugar y vine cada año para conocer más", relató.

Así, agregó que fue en 2024 que tomó la decisión de mudarse: "Mientras decidía si venirme o no, hubo un temporal con ráfagas de viento (...) como vivía en la punta de un cerro, se sintió triplicado y arrasó con el techo del edificio donde vivía. Entonces, tuve que salir de ahí y decidí venirme ese mismo mes, agosto, del año pasado", expresó.

En ese sentido, definió la experiencia de vivir en el sur como "increíble. No pensé que me gustaría tanto. Más que nada por el frío. Viví dos años en Algarrobo, en un edificio a la orilla del mar, y en invierno era muy frío y húmedo".

"Me gustó la experiencia, pero prefiero mucho más vivir acá en el sur. La gente, sus costumbres, naturaleza nativa, árboles milenarios, cascadas, parques nacionales, termas, volcanes. Es hermoso", agregó.

Además, Muñoz reveló que es ella quien hace todos los arreglos de su casa, y que tiene experiencia como "maestra chasquilla": "Acá vivo en zona rural y es difícil encontrar maestros disponibles, así que me toca hacer todo yo no más. Lo hago feliz".

Con respecto al emprendimiento que la motivó a mudarse, Muñoz contó que tiene "un proyecto acá junto a una empresa de arquitectura con la que vengo colaborando hace años. Estamos en trámites ahora por el traspaso del terreno a nuestro nombre y poder continuar construyendo. Yo vendí todo en Santiago apostando a este proyecto".

Finalmente, la modelo reveló que su hija "está feliz viviendo acá en el sur, me lo dice todos los días. Sobre todo cuando cae nieve o cuando anda a caballo".

