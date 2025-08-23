"Contigo todo cambió": Jhendelyn Núñez anuncia que se casará con su pareja Francisco Navarrete

23 ag. 2025 - 17:15 hrs.

A través de sus redes sociales, Jhendelyn Núñez sorprendió a sus seguidores al anunciar el compromiso con su pareja, Francisco Navarrete.

En su perfil de Instagram, Núñez compartió un carrusel de fotos de la romántica propuesta de matrimonio, junto a un tierno mensaje.

"¡Sí, quiero!", partió la publicación de la modelo. "Te conocí y supe que quería una vida contigo... Nunca pensé en casarme, pero contigo todo cambió. Contigo quiero todo... ¡Que sea eterno!".

Además, la ex Morandé también entregó detalles de las circunstancias en las que se dio la propuesta, revelando que "fue tan sorpresa todo que no tenía batería en el celular y solo tengo estas fotos".

"Pero tranquilos, Pancho pensó en todo. Ahora esperando los videos donde lloré como Magdalena", cerró.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jhen Nu?n?ez (@jhen_nunez)

El anuncio generó el apoyo transversal de sus seguidores, quienes rápidamente llenaron su publicación de "Me Gusta" y buenos deseos en esta nueva etapa de su vida.

"Te mereces todo lo lindo de la vida, Jhen"; "Son una hermosa pareja"; "Son el uno para el otro"; "Muchas felicidades", fueron algunos de los cariñosos comentarios que los cibernautas dejaron en las postales de Núñez.