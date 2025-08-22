Niños de África que realizan tributo a cantantes y bandas nacionales vendrán a Chile: Realizarán su primer evento en el país

22 ag. 2025 - 19:48 hrs.

Virales se han hecho en redes sociales los videos de los niños de Nansana Kids Foundation, en los cuales aparecen simulando estar tocando instrumentos, al son de animadas canciones de cumbia chilena de exponentes como Américo o Los Vásquez, por solo mencionar a algunos.

Los pequeños desde Uganda utilizan las redes sociales y toda su creatividad mientras realizan el acto de interpretar canciones, convirtiéndose rápidamente en virales, sobre todo en Chile y otros países del cono sur que ubican los temas que recrean.

Nansana Kids en Chile

Recientemente, la productora Kamada anunció que los niños de la Fundación Nansana Kids se presentarán en octubre en nuestro país, en un show único que marca su debut en la escena nacional.

En el afiche promocional aparecen los 8 niños que pertenecen a la banda, cada uno con los instrumentos de madera, botellas, baldes y cartones que simulan tocar en cada uno de los videos. "Octubre 2025 + artistas invitados", se puede leer.

La agrupación Nansana Kids nació de la ONG Nansana Children Centre (NCC), y su objetivo es sacar a los menores de edad de su entorno de vulnerabilidad y potenciar su creatividad mediante la música.

En su cuenta de TikTok acumulan más de 2 millones de seguidores y han tributado a bandas de todo el mundo. Sin embargo, su éxito ha radicado el último tiempo con su público chileno, y prueba de aquello es que vendrán de gira a nuestro país.

