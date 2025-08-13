Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: En Vivo: Meganoticias Ahora

¿No te llegan los mensajes? Reportan intermitencias de WhatsApp Web a nivel mundial

Usuarios de múltiples regiones del mundo han experimentado dificultades para acceder a WhatsApp Web en las últimas horas. La versión de escritorio de la popular plataforma de mensajería presentó intermitencias este miércoles 13 de agosto.

Según datos de Downdetector, los reclamos se han centrado en problemas de conexión con el servidor y la imposibilidad de enviar o recibir mensajes. El peak de los reportes se registró alrededor de las 14:00 horas y hasta ahora no se ha solucionado del todo.

Lo más visto de Tendencias

Cerca de las 16:00 horas se habían registrado más de 270 reportes de fallas. Aunque la aplicación móvil de WhatsApp sigue funcionando con normalidad, la versión web no se actualiza correctamente, lo que impide acceder a los chats.

Ir a la siguiente nota

Esta herramienta es cada vez más utilizada por quienes trabajan y estudian, ya que permite a los usuarios poder realizar sus quehaceres y chatear sin tener que sacar su teléfono celular cada cierto rato.

Hasta ahora la compañía matriz Meta no ha entregado información oficial sobre la caída momentánea del servicio.

Reacciones en redes sociales

Muchos de quienes sufrieron el problema en sus computadores acudieron a Twitter para expresar su descontento o simplemente para confirmar que no solo eran ellos quienes tenían dificultades para acceder a WhatsApp Web.

Leer más de

Notas relacionadas