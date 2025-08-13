Hackean cuenta de Instagram de Cristián Monckeberg: Subieron fotos de sujetos encapuchados

13 ag. 2025 - 17:08 hrs.

¿Qué pasó?

El abogado y exministro del segundo gobierno de Sebastián Piñera, Cristián Monckeberg (RN), dio a conocer que sufrió un hackeo en su cuenta de Instagram.

Se desconoce quiénes son los responsables hasta ahora, pero en la red social se puede verificar que todas las publicaciones del político fueron borradas y, en su reemplazo, se subieron tres fotografías donde salen dos sujetos a rostro medio cubierto.

¿Qué dijo Cristián Monckeberg?

El excolaborador de Piñera dijo a Meganoticias que "de sorpresa, se toman tu Instagram, suben fotos y toman el control de la misma. Dimos aviso a soporte de Instagram y afortunadamente en 3 horas se restablece todo. El ideal recomienda utilizar claves complejas o algoritmos".

Luego, señaló que "las redes sociales son útiles para informar y conocer, pero debemos tener el máximo de cuidado para que sean seguras y no hackeables".

Otra de las particularidades del hackeo del que fue víctima Cristián Monckeberg, es que el usuario fue cambiado por "nikotsubasa".