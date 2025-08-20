"Resuelvan": Neme se toma 30 segundos de libertad para lanzar descargo sin filtro tras crimen de ingeniero

20 ag. 2025 - 15:45 hrs.

José Antonio Neme regresó este miércoles a "Mucho Gusto" tras unos días de descanso en Colombia. En su primer día de trabajo, el periodista debió comentar un caso policial que ha generado indignación, frente al cual no pudo ocultar su rabia.

La noticia en cuestión se refiere al crimen de Michael Peñaloza, un ingeniero de 44 años que murió tras ser atropellado por su propio vehículo, el cual había sido sustraído por delincuentes desde su parcela en la comuna de Curacaví, la madrugada del martes.

Neme se toma 30 segundos de libertad para lanzar potente descargo tras crimen de ingeniero

Tras el asalto, el automóvil fue encontrado quemado en la Cuesta Lo Prado, en la mañana de este miércoles. En este contexto, Neme se tomó el espacio para hacer un potente descargo. "Como estuve varios días fuera, acumulé", dijo antes de comenzar.

"Acá estamos frente a una guerra abiertamente. No voy a maquillar esto y quien diga que aquí hay que mirar de largo plazo y hay que hacer canjes amorosos. Yo no le puedo pedir a la ciudadanía que tenga paciencia. O sea, esto es una guerra y en la guerra todo vale", disparó el conductor.

Posteriormente, volvió a insistir en su postura, recalcando que, si él fuera familiar de la víctima, esperaría acciones concretas contra la delincuencia antes que declaraciones u opiniones de expertos.

"Vamos a hablar en fácil, rápido. ¿Populista? Sí, a mucha honra. No tengo ni un problema en que me llamen populista, si eso significa estar con la prima de esa persona, porque fuera mi primo o fuera mi tío, te explico que no esperaría el diario el domingo, no me interesa leer lo que va a decir tal o cual profesor", aseveró.

Acto seguido, agregó: "No me interesa nada, lo único que me interesa es que resuelvan el problema. La gente en dos meses más y en tres meses más va a ir pensando en quiénes resolvieron el problema o quién creo yo que va a resolver el problema o que no lo haga y quién no lo ha resuelto".

En este sentido, hizo un llamado a las autoridades, destacando que sus respuestas frente a casos como este definirán los resultados de los comicios presidenciales de noviembre. "El eje de la de la elección es esa, es simple. Resuelvan", sentenció.

