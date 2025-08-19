"No quiero saber nada del amor": Trini Neira le cierra las puertas a una nueva relación tras su quiebre con Bimza

19 ag. 2025 - 09:52 hrs.

Si bien Trini Neira nunca se ha referido directamente al fin de su relación con el cantante Bimza, han sido varios los mensajes e indirectas en sus redes sociales respecto a la importancia que tuvo este quiebre para la hija de Pamela Díaz.

La influencer hizo su última publicación de Instagram hace cuatro días. En esta, se pueden ver varias fotografías de la joven en un tono reflexivo y melancólico que acompañó junto a la frase "Quiero que sepas, vives en mis pensamientos".

Rápidamente, el posteo de la también hija del exfutbolista Manuel Neira se llenó de comentarios por parte de sus seguidores, quienes le entregaron buenos deseos, elogiaron su look o escribieron en "un tono más personal".

"Guapísima. Te quiero como nuera", le escribió una usuaria de la red social; sin embargo, la respuesta de Trini dejó en claro que una nueva relación no está entre sus planes inmediatos: "Pucha y yo que no quiero saber nada del amor", replicó.

"No le debo respeto a quien me lo faltó primero"

Hace unos días, la joven de 23 años había publicado en sus historias de Instagram un enigmático mensaje, pero tal como ha sido su actitud tras el quiebre, Trini dejó que sus seguidores lo interpretaran como una indirecta para Bimza.

"No le debo respeto a quien me lo faltó primero. No le debo empatía a quien se burló de cosas que sabía que me dolían, y mucho menos le debo lástima a quien sabía lo que hacía y no le importo", decía la historia que mostraba un escrito de la cuenta @twiittfrases.

