"Se fue con su cálculo grande": Alison Mandel revela que fue sometida a operación de extracción de vesícula

18 ag. 2025 - 17:36 hrs.

La comediante Alison Mandel preocupó a sus seguidores durante la jornada de este lunes 18 de agosto tras subir una historia en la que aparece en la clínica, posterior a lo que fue una cirugía a la que se sometió para mejorar su estado de salud.

Y es que Alison no llegó al quirófano para realizarse una cirugía estética, sino que una operación de extracción de vesícula, órgano que almacena bilis y que se suele realizar debido a la presencia de cálculos en el interior.

La operación de Alison Mandel

La imagen es una composición de dos fotos. En la grande, se puede ver el almuerzo liviano que le dieron a Alison en el recinto en el cual se operó, consistente en una sopa acompañada de galletas de soda, quesillo y jalea.

La otra foto consiste de ella realizando un signo de paz a la cámara con sus dedos, con su rostro completamente desmaquillado y sin ningún filtro.

Sin especificar si era irónico o no, Alison escribió encima de la foto: "Realmente delicioso. Volveré a este restaurante sin duda". En otro texto añadió: "Se fue mi vesícula con su cálculo grande".

Historia de Alison Mandel

La operación de extracción de vesícula se realiza en la actualidad a través de laparoscopia. Al paciente, en este caso Alison, se le introducen tubos en la zona mediante pequeñas incisiones, extrayéndole la vesícula cuidadosamente por una de estas. Si todo sale bien, el promedio de hospitalización es de una noche.

