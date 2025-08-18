"Boyfriend reveal": Florencia Araneda sorprende con fotografía junto a joven ingeniero que sería su pololo

18 ag. 2025 - 16:15 hrs.

Sobre la vida sentimental de Florencia Araneda poco se sabe, ya que la joven suele ser muy reservada en el ámbito personal. Sin embargo, este lunes sorprendió al publicar una fotografía que sugiere que podría estar en pareja.

La hija de Marcela Vacarezza y Rafael Araneda dejó el hogar familiar en Estados Unidos a mediados de 2024 para instalarse en un departamento en Santiago. Desde entonces, se ha dedicado activamente a su carrera como influencer, colaborando con marcas de moda y cuidado personal.

Florencia Araneda sorprende compartiendo fotografía con su nuevo pololo

En las últimas horas, "Flo" hizo una pausa en su contenido habitual para compartir un carrusel de fotografías, que abre con una postal junto a un joven cuyo perfil no mencionó. "Del fin de semana", escribió en la descripción.

La publicación no pasó desapercibida para sus seguidores, quienes comenzaron a especular sobre la relación que tendría con su acompañante. Sin embargo, la verdad salió a la luz rápidamente en la sección de comentarios.

"Guapa, mi guapa", escribió un usuario llamado Benjamín Numair. Minutos después, Paula Numair, aparentemente su hermana, publicó un mensaje aún más revelador: "Boyfriend reveal (revelación de novio)", confirmando de manera indirecta que él sería efectivamente la pareja de Florencia.

Florencia Araneda y Benjamín Numair/Instagram

Según su perfil de LinkedIn, Benjamín es Ingeniero Comercial con mención en Economía, egresado de la Universidad de Chile. Actualmente, trabaja como Jefe de Abastecimiento e Importaciones en el restaurante de hamburguesas La Birra Bar.

Esta sería una de las pocas relaciones amorosas conocidas de Florencia. Anteriormente, tuvo un largo pololeo con Pedro Cisternas, hijo mayor de la animadora Diana Bolocco.

