Tras intensa campaña en redes sociales: La decisión que tomó DJ Méndez
- Por Nicolás Escárate
Hace algunas semanas se viene dando en Tiktok una campaña que tiene por objetivo que Leo "DJ" Méndez, uno de los cantantes urbanos más reconocidos de la década de los 90 y 2000, regrese a la música, para replicar el gran éxito que tuvo en ese entonces.
El pasado jueves 14 de agosto, la hija de DJ Méndez, Steffi Méndez, a la pregunta sobre la campaña que se ha hecho en redes sociales a favor de su padre, la joven contestó que le emocionaba ver dichos mensajes.
"Él está viviendo un periodo que no sabría cómo describirlo, pero él está luchando para salir adelante y creo que a él le alegraría mil veces más ver cómo quieren revivir/descongelar a DJ Méndez", reconoció.
El regreso de DJ Méndez
A su cuenta de TikTok, una de las hijas menores de DJ Méndez, Issis, reveló la primera reacción que tuvo su progenitor al ver la enorme cantidad de videos que se han viralizado, mediante un audio de WhatsApp que le envió a ella.
"Has sido un pequeño motor, porque estaba todo muy oscuro en mi vida y gracias por siempre mandarme los videitos. Ahora me doy cuenta que mucha gente está hablando de 'descongelen a DJ Méndez'", indica emocionado Leo en el audio.
@issis_ho
Sigan así! Vamos que se puede!🤍
Y todo parece indicar que el gran regreso de Leo a la música será este jueves 21 de agosto. "Afírmense chemimare. Porque ustedes lo pidieron, este 21 de agosto", dice en un video que fue compartido por Issis y también por Steffi.
