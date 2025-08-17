"El que me hacía la cancha de skate...": Javiera Acevedo revela curioso dato sobre el padre de su hijo

17 ag. 2025 - 16:15 hrs.

En el segundo capítulo de Only Friends, Javiera Acevedo realizó una revelación sobre su embarazo, el cual se gestó en plena pandemia mundial de coronavirus, cuando aún se implementaban las cuarentenas que impedían que la gente pudiera salir de sus casas.

La modelo y actriz dio a conocer que todo comenzó cuando junto a su hermano contactaron a un hombre para que les construyera una cancha de skate. Fue así cómo conoció al padre de su hijo.

"El que me hacía una cancha de skate"

En el programa, Javiera tuvo que responder la pregunta de qué fue lo más loco que le pasó durante la pandemia. "Tuve un hijo", sostuvo.

"Yo me hice una cancha de skate en la casa, estábamos aburridos con mi hermano, vivíamos juntos, y el que hacía la cancha de skate... Lo conocí y tenía como permisos por salud", recordó la modelo sobre el padre de su hijo.

"En un minuto, cuando me llegan los 36, dije 'ahora partió la pandemia y quizás cuántos años esté aquí, fregué'", contó.

Sin embargo, estaba equivocada y su vida dio un giro al conocer al hombre que llegó a su casa para construir la cancha. "En mi vida casi nada es programado", afirmó.

"Nací para ser mamá"

Sobre la relación con el padre de su hijo, dijo que duró "un periodo corto".

"Fue pura felicidad porque yo quería ser mamá", expresó. "Yo sentía que nací para ser mamá, pero en un minuto en que la vida ya llegara a su curso y yo haya vivido todo, siempre fue mi convicción".

"Todas las cosas así han pasado en mi vida. Como que llegan en el minuto que tienen que llegar, yo no programo mucho las cosas, no me proyecto. Hasta ahora me ha ido bien", aseveró.

