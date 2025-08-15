"Ya no estoy en luto": Francisca Merino se sincera tras separarse de Andrea Marocchino

15 ag. 2025 - 09:15 hrs.

La actriz y panelista de televisión, Francisca Merino, se sinceró en medio del proceso personal que está viviendo tras el fin de su relación con Andrea Marocchino, luego de siete años de compromiso.

En el programa Tal Cual de TV+, su compañera Raquel Argandoña le preguntó directamente por su estado de ánimo tras la ruptura.

"Creo en ese amor que es para toda la vida. Cuando pasan cosas, cuando los dos entran en distintos intereses, en distintas frecuencias, se rompe ese amor romántico y ahí caemos en la realidad, pero lo voy a tomar como una lección de vida", señaló Merino a LUN.

La actriz también afirmó que, pese a la separación, le desea "lo mejor" a su expareja y explicó que la decisión de separar caminos tuvo que ver con varias diferencias entre ambos.

"Tenemos gustos diferentes, intereses diferentes, horarios diferentes. Ante eso, el amor en la vida no es solamente amor, son cosas también en común. Con eso lo puedo cerrar", comentó.

"Ya no estoy en luto"

Merino también se sinceró diciendo que ya dejó atrás el duelo amoroso: "Ya no estoy en luto, no tengo ganas de conocer a gente, pero no me siento en luto. Ya no lloro, ya los recuerdos no tienen emoción. Estoy súper bien, de verdad estoy bien. Siento que es lo mejor que me pudo haber pasado y que Dios me está bendiciendo con esto, pero no tengo ganas de salir con nadie".

La intérprete también compartió parte lo que ha aprendido en terapia. "Lo que me explicó mi sicóloga y algo que es verdad, es que yo siempre he querido llenar un vacío que me quedó de la niñez con mi papá, con otro hombre. Yo soy autónoma económicamente, pero yo quiero que me llenen de esa protección, esa compañía, esa contención", dijo.

Frente a esto, aseguró que está enfocada en trabajar en sí misma. "Quiero hacer un trabajo conmigo misma. Y el día de mañana, cuando encuentre una pareja, no va a ser para tener una pareja, porque si no, me va a volver a pasar lo mismo. Uno no puede llenar sus carencias con una persona. Estoy trabajando para poder internalizarlo y llevarlo de verdad a mi corazón", concluyó.

