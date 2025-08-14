"Te encontré": Alexandra encuentra a Martina en deplorable estado de salud en "Los Casablanca"

14 ag. 2025 - 23:20 hrs.

Un imperdible capítulo fue el que vimos este jueves 14 de agosto en "Los Casablanca", en el que Martina (Octavia Bernasconi) fue salvada por su hermana, Alexandra (Mariana di Girolamo), quien la encuentra pérdida en una de las calles cercanas al campo familiar.

Y es que Alexandra no pudo quedarse tranquila en su casa esperando a que su hermana apareciera, pese a que entre las dos nunca existió tanta fraternidad, principalmente por el estilo de vida rotundamente diferente que tienen ambas.

Mientras el personaje de Di Girolamo es una exitosa empresaria, enfocada en los resultados y crecer laboralmente, Martina siempre quiso tener una familia, y entre las dos se criticaban mutuamente por escoger caminos que se contraponen.

Un emocionante encuentro

Mientras Alexandra recorría una de las calles del campo abordo del auto junto a Tormento (Felipe Rojas), a lo lejos ve una silueta moribunda que correspondía a nada más ni nada menos que a Martina.

"Martina, Martina, Martina, Martina, pensé que te había perdido, chiquitita. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Te encontré, te encontré, hermana, te encontré. ¿Cómo estás? ¿Estás bien?", le pregunta emocionada Alexandra a su hermana, quien solo atina a responderle "hola".

Y es que luego el personaje de Octavia Bernasconi desfallece en plena vía pública, lo que genera desesperación en Alexandra y Tormento, pues hay que recordar que ella se encuentra embarazada.

