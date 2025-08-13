"Reunión de Superados": Conoce la trama y las parejas de la nueva teleserie nocturna de Mega

13 ag. 2025 - 17:29 hrs.

"Reunión de Superados" será la nueva apuesta nocturna de Mega. Luego del éxito con apuestas varias en el bloque, ahora se viene una nueva trama que comenzó sus grabaciones hace unas semanas. Todo ello para dar vida a una historia donde se cruzan la comedia, el drama, la crítica social y las percepciones de los más nóveles.

Escrita por Rodrigo Bastidas ("Pituca Sin Lucas", "La Ley de Baltazar") y su equipo de guionistas, "Reunión de Superados" convocó a un versátil elenco compuesto por Mario Horton, Daniela Ramírez, Ignacia Baeza, Francisco Reyes, Diego Muñoz, Luz Valdivieso, Elisa Zulueta, Paloma Moreno, Alessandra Bartolomé, Claudio Castellón, Álvaro Espinoza, Maricarmen Arrigorriaga, Nicolás Mena, Paulina Hunt y Claudio Olate.

¿De qué tratará "Reunión de Superados"?

La teleserie de Mega es una historia coral que aborda lo difícil que es ser padres hoy: redes sociales con nuevos códigos, bullying, trastornos de ansiedad y apoderados que se sienten con derecho a todo. Una mezcla que funciona como una olla a presión a punto de estallar en la sala de clases.

Así ocurrirá en el prestigioso colegio Thomas Campbell School, donde los apoderados del 5ºB viven sus propios dramas, evidenciando que los conflictos no están precisamente en los niños. En voz de sus propios hijos, se irán develando problemas de clases y de relaciones, de identidad y crianza, de adicciones y frustraciones acumuladas. Todos tratan de encajar y sobrevivir a como dé lugar, mientras los pequeños, con sus miradas inocentes, observan el mundo con mayor claridad que sus padres.

Alessandra Bartolomé y Claudio Castellón

“Esta comedia romántica y realista transcurre en este colegio acomodado que solo será la fachada para mostrar distintos tipos de familias y cómo ellas se conducen en esa dualidad que nos obligan los colegios de formar comunidad y comportarnos de una determinada manera. Eso, aunque a puertas cerradas cada uno viva problemáticas que esconden tras la imagen, algunos, de familias perfectas”, complementa Felipe Arratia, director general de Reunión de Superados.

Una apuesta contemporánea, cercana y que se hace cargo de los temas y conflictos que mueven hoy a Chile y su sociedad, siguiendo así la línea de trabajo de décadas que ha instalado Quena Rencoret en las pantallas de la televisión chilena con éxito y respaldo de audiencia.

Historias de familia

"Reunión de Superados" mostrará así a personajes marcados por vivencias que sin duda identificarán al público, enlazados por ser apoderados o personeros vinculados a un prestigioso colegio.

Manuel Morales (Mario Horton), un cesante publicista padre de Joaquín (10), es tremendamente crítico con el Thomas Campbell School: lo encuentra clasista, conservador y lo único que quiere es sacar a sus hijos de ahí. Sobre todo porque Joaquín, el más pequeño, sufre bullying por su “físico”. Pero su ex esposa, Teresa Astaburuaga (Elisa Zulueta), profesora y exalumna de la institución, se niega rotundamente a sacarlo, tensando aún más la magra relación que llevan.

Elisa Zulueta y Mario Horton

En paralelo, Javiera Echeverría (Daniela Ramírez) es la siempre distraída y colapsada apoderada que entre sus cuatro hijos, un quinto retoño que viene en camino y su casa, simplemente vive estresada. Max, su marido, ha partido a Estados Unidos en busca de una mejor vida y, mientras eso ocurre, un sorpresivo choque con Manuel los reunirá de manera inesperada.

Daniela Ramírez y Mario Horton

Jaime Astaburuaga (Francisco Reyes) es un exitoso empresario de 69 años que hace un gran esfuerzo por dejar atrás su formación retrógrada y adaptarse a los tiempos. Casado en segundas nupcias con Pili Rodríguez (Paloma Moreno), una joven ex azafata. Lo que verdaderamente le quita el sueño es que en palabras del profesor jefe de su hijo Nicolás (10), el pequeño es un niño “sensible”. Entonces partirá una absurda lucha donde moverá cielo, mar y tierra para que su hijo genere testosterona a punta de clases de fútbol, karate y escalada.

Paloma Moreno y Francisco Reyes

Coke Benavides (Diego Muñoz) y Matilde Manríquez (Ignacia Baeza), en tanto, se muestran en el curso como un matrimonio perfecto. Sin embargo, a puertas cerradas viven una crisis de pareja marcada por el alcoholismo y la menopausia, lo que les ha generado serios problemas de pareja. De hecho, llevan meses sin tener relaciones.

Ignacia Baeza y Diego Muñoz

Con la producción ejecutiva de Patricio López y la dirección general de Felipe Arratia, Reunión de Superados se acerca a las pantallas de Mega, donde debutará próximamente como la sucesora de “Los Casablanca”·.

Una telenovela donde se entrelazan historias de adultos y niños, sobre todo de los más pequeños, quienes verán expuestos sus miedos, verdades y sueños. Ello, mientras los apoderados del Thomas Campbell School intentarán lidiar con sus propias vidas y transformarse en mejores personas, aceptando que nadie es perfecto.

Todo sobre Reunión de Superados