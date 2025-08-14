Samuel desatará su furia contra Juan Pablo y lo apuñalará sin piedad: Revisa el avance de "Los Casablanca"

14 ag. 2025 - 13:52 hrs.

La expectación por lo que ocurrirá en "Los Casablanca", la teleserie nocturna de Mega, sigue en aumento. Sus seguidores esperan con ansias descubrir cómo continuará la historia tras la revelación de uno de los grandes secretos de la trama.

En los recientes episodios, la audiencia pudo ver la reacción de Samuel (Francisco Reyes Cristi) y Martina (Octavia Bernasconi) cuando finalmente se enteran de que sus parejas mantuvieron un romance en el pasado y luego fueron amantes.

Samuel arremeterá sin piedad contra Juan Pablo

Una de las escenas más dramáticas la protagonizó la hija menor de Raimundo (Francisco Reyes), quien tomó una radical decisión que atentará contra su vida. Mientras tanto, su familia iniciará una frenética búsqueda por encontrarla.

En el avance del capítulo 144 podemos ver qué pasará con otros personajes de la ficción como Gaby (Matilde Stuardo), quien se atreverá a concretar su atracción hacia Clemente (Giordano Rossi) y lo sorprenderá con un apasionado beso.

Por otro lado, Iván (Francisco Melo) volverá a alucinar con Carla (Paloma Moreno), quien le hará fuertes recriminaciones. El dueño del Hotel Siete Vientos perderá la cabeza y se sentirá culpable por haber guardado silencio después de encontrar el auto de Martina en el barranco.

Los Casablanca / Mega

También podremos ver el momento en que Juan Pablo (Jorge Arecheta) aprovechará una distracción de Samuel para escapar de su tortura. Sin embargo, quien consideraba su mejor amigo se percatará de la situación y lo apuñalará en la pierna.

