Descartó la actuación: Esta es la carrera universitaria que quiere estudiar Giulia Inostroza tras salir del colegio

La actriz Giulia Inostroza se robó hace 10 años los corazones de todos los televidentes de Mega, tras haber participado de la teleserie "Papá a la Deriva", en la que interpretó a la tierna Marina, hija menor del protagonista de la ficción, Bruno Montt (Gonzalo Valenzuela).

De aquella pequeña solo queda el recuerdo, pues Giulia ya cumplió 18 años y terminó cuarto medio. Como toda joven de su edad, comienza a proyectar su futuro, aunque en su caso ya tiene muy claro qué carrera desea seguir.

La carrera universitaria que quiere estudiar Giulia Inostroza tras salir del colegio

En conversación con Las Últimas Noticias, la influencer contó que, aunque la actuación le apasiona, prefiere mantenerla como una actividad complementaria y no considerarla entre sus opciones universitarias. Sin embargo, lo que realmente le atrae es el mundo de los negocios.

"Salí del colegio ahora, en junio, porque iba en un colegio internacional y ya estoy preparándome para la PAES, aunque igual me gustaría poder ver la admisión directa", comentó, para luego explicar que "me gustaría estudiar algo relacionado con business (negocios)".

Giulia Inostroza/Instagram

En este sentido, explicó que le gustaría complementar sus estudios con las artes escénicas y las redes sociales: "No quiero abandonar la actuación (…) Ahora que estoy más grande, tengo más oportunidades, así que estoy emocionada por eso. Me gustaría mantenerla activa".

Consultada sobre si le han propuesto participar en teleseries, Inostroza señaló que "siempre está la oportunidad, yo sigo haciendo castings y ahora tengo más flexibilidad. Me reconocen por 'Papá a la Deriva', por la Marina, y por 'Ámbar'. Muchos me dicen que la cara no me ha cambiado".

