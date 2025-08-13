¿Juntos en Italia? El detalle que delataría el supuesto romance entre Fran Maira y Damián Pizarro

13 ag. 2025 - 09:58 hrs.

La cantante Francisca Maira disfruta de unas idílicas vacaciones en Roma, Italia, un destino que no pasó inadvertido, pues en ese mismo país reside el futbolista Damián Pizarro, con quien ha sido vinculada sentimentalmente.

A fines de junio, medios de espectáculo informaron que la supuesta pareja fue vista en el casino Monticello junto a un grupo de amigos. Desde entonces, no se habían registrado nuevos encuentros, pero una reciente jugada de Fran podría haberla delatado.

Fran Maira en Italia/Instagram

Según informó Infama, la intérprete de "Enfocá en lo mío" realizó una transmisión en vivo a través de Instagram, en la que se la veía bailando. Detrás de ella, destacaba un mueble con un espejo reclinable. Lo llamativo es que aquel espacio formaría parte de la casa del delantero chileno.

El portal acompañó el video de Fran con una fotografía de Damián en la que aparece junto al mismo mueble, e incluso con los mismos objetos sobre él. El deportista, de 20 años, actualmente milita en el Udinese Calcio, equipo italiano de la Serie A.

Los amores pasados de Damián Pizarro y Fran Maira

En 2024, Pizarro fue vinculado amorosamente con la influencer Ignacia Antonia. Sin embargo, la tiktoker descartó que existiera un romance entre ambos. "Somos muy amigos (…) me cae muy bien, es una persona muy simpática y realmente que bacán que le esté yendo bien", afirmó en diálogo con La Cuarta.

La cantante, por su parte, se ha mantenido soltera tras el fin de su relación con Palao. Sin embargo, meses atrás surgió el rumor de que estaría emparejada con el productor musical Nes, aunque esto nunca fue confirmado por los involucrados.

