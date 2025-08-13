Máximo Menem lanza pódcast con su mejor amiga Anastasia y dejan en claro una cosa: "No somos pololos"

13 ag. 2025 - 10:43 hrs.

El influencer Máximo Menem Bolocco emprendió un nuevo desafío comunicacional, que en esta oportunidad no tiene que ver con la televisión, sino que con el mundo digital. En compañía de su mejor amiga llamada Anastasia Vermehren iniciaron un programa virtual estilo pódcast llamado "Pa variar".

A Instagram ya publicaron el piloto del programa, en el que básicamente ambos se presentaron y explicaron el vínculo que los une, el cual se remonta hace ya más de 20 años, desde antes que nacieran.

El pódcast de Máximo y su amiga Anastasia

"Nuestras mamás cuando nosotros éramos chicos eran amigas, entonces nacimos básicamente juntos. Íbamos a nacer el mismo día. Íbamos a nacer los dos el 10 de diciembre y Máximo nació el 19 de noviembre. ¡Me estafó! Le gritaba por telepatía en la guata", partió diciendo Anastasia.

Máximo tomó la palabra y dijo que si bien nacieron en días diferentes, siempre han estado unidos, aunque en algunas etapas de la vida han estado separados. Sin embargo, en lo importante, Anastasia siempre estuvo, ejemplificando aquello con que una vez lo fue a ver a Memphis, Estados Unidos, ciudad en la que se estaba tratando su tumor cerebral.

Una vez que salieron del colegio, Máximo ingresó a estudiar Negocios Internacionales y Anastasia, Diseño. Menos de un año duraron en esas carreras porque luego los dos decidieron cambiarse a Arquitectura.

"Estamos en la misma universidad, pero no estábamos juntos en el mismo taller, ni nada, en primer año. Y ahora, en segundo año, estamos juntos en todo. Literal, estamos en todo juntos", dijo Anita.

"Nos entendemos, nos comunicamos sin hablar. Es como la hermana que nunca tuve. Somos hermanos, básicamente, tenemos unas historias...", agregó Máximo, valorando el vínculo que tiene con su amiga y futura colega.

Al finalizar, decidieron dejar en claro que no son novios ni pretenden serlo. "Muchas veces nos confunden como pololos. Muchas veces. Somos tan unidos, somos tan hermanos. Somos muy unidos, somos muy parecidos", expresó Menem.

"En verdad somos demasiado unidos, somos muy parecidos, nos entendemos tan bien. Además, hemos pasado por un montón de cosas juntos, entonces en verdad nos amamos, con toda nuestra vida y alma, pero no somos pololos, somos amigos, hermanos. Ustedes me dicen 'ponte a pololear con Máximo' y yo no puedo pensar en mi cabeza, es como que me digan que me ponga a pololear con mi hermano", indicó ella.

Todo sobre Famosos chilenos