Las razones por las que Alondra Valenzuela dejará Chile: Joven actriz eligió Canadá como su nuevo destino

12 ag. 2025 - 11:16 hrs.

Alondra Valenzuela, joven actriz de tan solo 14 años, ha demostrado sus dotes actorales en diferentes teleseries de Mega, donde destacan "Verdades Ocultas", "Demente" y "Generación 98", siendo esta última la más reciente participación de la hija del animador y locutor radial Daniel "Palomo" Valenzuela y Paloma Aliaga.

Con motivo de seguir aprendiendo y fortaleciendo aún más su carrera como intérprete, Alondra Valenzuela tomó una importante decisión a su corta edad: se va a ir de intercambio por algunos meses a Canadá, específicamente a Vancouver.

Las razones de Alondra Valenzuela para dejar Chile

Fue el propio Daniel Valenzuela quien entregó las razones de por qué su hija tomó la decisión de dejar Chile por algún tiempo.

En el capítulo estreno de "Only Friends", el nuevo programa de entretención de Mega, el conductor de televisión partió reconociendo: "Y (estoy) enamorado de mis hijas, por supuesto. Ya no es la misma relación que tenía tiempo atrás, porque tienen 17 y 14 años, te pescan menos. Es difícil, estoy de Uber, fines de semana para acá, para allá".

"Estoy de muerte, de muerte (...) me da miedo. Me da pena igual, pero es una mezcla, es una dualidad muy rara. Me da orgulloso, me da admiración, le deseo lo mejor, pero me da mucha pena desde lo egoísta que uno es", sinceró "Palomo" Valenzuela sobra la decisión que tomo Alondra Valenzuela.

La joven realizará, además de sus estudios escolares, un curso de teatro en Canadá para seguir perfeccionando sus dotes actorales.

Sobre lo anterior, Daniel Valenzuela dijo que era una oportunidad "bonita" para su hija, la que nació luego de que ella visitara un festival de cine en Toronto con el largometraje que coprotagonizó en 2023: "La contadora de películas".

