La inesperada colaboración que une a Alfredo Castro y Pablo Chill-E

En los últimos días, se dio a conocer una colaboración tan inesperada como llamativa: el cantante urbano Pablo Chill-E y el reconocido actor Alfredo Castro se unieron para participar en un cortometraje, en el que mantienen una espontánea conversación.

Se trata de "Únicos en su especie", una producción audiovisual que acompaña el lanzamiento de la edición número 64 de JOIA MAGAZINE, con la que la revista celebrará este próximo jueves 14 de agosto sus 18 años de historia.

Aunque a simple vista Alfredo y Pablo parecen ser diametralmente diferentes —uno es un actor consagrado con décadas de trayectoria y el otro, un referente de la música urbana—, el proyecto demuestra que un solo gesto basta para unirlos de forma honesta y profunda.

"No hay guion. No hay poses. Solo conversación, silencios y el descubrimiento de un terreno común bajo el mismo mapa afectivo. 'Únicos en su especie' es el registro íntimo de ese momento en que dos referentes culturales chilenos se miran, se escuchan y se reconocen", adelantan desde JOIA.

Alfredo Castro y Pablo Chill-E/JOIA MAGAZINE

El teaser de la pieza audiovisual comienza con ambos artistas en la Sala Claudio Arrau del Teatro Municipal. Tras un breve intercambio de palabras, se embarcan en un recorrido por las calles de Santiago que incluye una parada en un carrito de completos, una visita a un sauna y una cena formal.

En el trayecto, conversan sobre la muerte, el humor, la nostalgia y la vida en dictadura, dejando entrever una conexión impensada entre el pasado y la tradición con el presente. También invita a reflexionar sobre la importancia de mirar hacia atrás para poder crear.

El cortometraje, dirigido por Rodrigo Susarte en colaboración con JOIA, se presentará en Centro NAVE en una función especial que promete ofrecer un potente cruce generacional, donde distintas miradas y experiencias. Las entradas se pueden adquirir por Ticket Plus.

