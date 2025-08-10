"La encuentro dulce, guapa, sexy": José Antonio Neme revela qué mujer chilena es su amor platónico y recibe su saludo

10 ag. 2025 - 17:15 hrs.

En un nuevo capítulo de De Paseo, el periodista José Antonio Neme acompañó a María José Quintanilla a los Juegos Diana, donde reconectó con su niño interior y vivió una divertida tarde de recreación con el fin de desestresarse.

Así, en medio del divertido panorama, el periodista hizo una particular revelación: contó que, si bien es bastante abierto con respecto a su homosexualidad, hay una modelo que le hace replantearse la idea de estar con una mujer.

Neme revela con qué mujer estaría

Con anterioridad, Neme admitió en su pódcast de YouTube que "Daniella Chávez sería la única mujer con la que estaría", por lo que Cote le preguntó directamente si es que esto era real, recibiendo la afirmativa respuesta del animador: "Me encanta Daniella Chávez. La encuentro dulce, guapa, sexy", admitió.

Para su sorpresa, la animadora le tenía una sorpresa: un saludo de la mismísima Daniella, quien a través de un video expresó que "quería saludarte, decirte que me sorprendiste con el comentario de que si estuvieras con una mujer, yo sería la única".

"Siempre he sentido tu apoyo, así que te agradezco. Espero que haya más instancias para poder compartir más momentos contigo. Decirte que te admiro, que eres auténtico, valiente y con una lengua filosa que me encanta. Siempre dices lo que piensas y hoy, eso vale oro. Sigue brillando como tú sabes hacerlo, bebé. Un besito", agregó la conejita Playboy.

Emocionado, el periodista aseguró que "aparte de su belleza física, que es evidente, creo que es una mujer súper valiente. Es una empresaria, le ha dado trabajo a mucha gente. Ha construido una plataforma interesante".

"Me encanta ella, la conozco, sé lo que ha trabajado. Lo metódica, lo detallista que es... Sí, bien Daniella Chávez", finalizó Neme.

Todo sobre José Antonio Neme