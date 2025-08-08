Christell Rodríguez cuenta cuál ha sido su mayor desafío a seis meses de su cirugía bariátrica

08 ag. 2025 - 16:01 hrs.

A comienzos de este 2025, Christell Rodríguez decidió realizarse una cirugía bariátrica, la cual le ha permitido bajar varios kilos. Una determinación que tomó para cuidar su salud y sentirse mejor, en búsqueda de los objetivos que tiene a su futuro.

¿Cómo sigue hoy, a 6 meses de la operación? En conversación con Página 7, Christell partió diciendo que afortunadamente para ella, "el proceso ha sido tranquilo, me lo he tomado con mucha calma, con mucha responsabilidad".

Las dificultades de la intervención

Sabido es que este proceso conlleva ciertas dificultades para quienes se someten a la operación, las cuales tienen que ver principalmente con cambiar el modo en que se relacionan con la comida.

"Para mí ha sido controlar mi mente, no en el sentido de querer comer y comer, sino que mi mente suele elegir ciertos alimentos, pero que hoy en día a mí ya no me gustan (...) Es muy chistoso porque voy a un lugar y mi mente dice que voy a pedir mi caballito de batalla, pero eso ya no me gusta. Me pasa que me lo pido y no lo disfruto de la misma forma", indicó.

Christell Rodríguez

En la misma línea, agregó que "los primeros meses son muy difíciles. Hay que tener un poder de autocontrol supergrande, el entorno también tiene que adaptarse y ayudar mucho (...) hay una fase que es harta papilla y aburre un poco. Pero siento que mi proceso ha sido superbueno, he tenido pocas dificultades, pero son parte dé".

"Hay que acostumbrarse a generar nuevos hábitos, hay un cambio de mente gigante, que ha sido maravilloso, y que para mí ha sido lo más beneficioso para mi vida", finalizó.

