Un mes antes del matrimonio con Marité: El día en que Chino Ríos criticó a Camilo Huerta por buscar "mujeres con lucas"

Camilo Huerta se encuentra en el ojo del huracán. Tras la confirmación de Marité Matus sobre el fin de su matrimonio con el preparador físico, comenzaron a surgir nuevos y reveladores antecedentes sobre las razones que originaron el quiebre.

Los enigmáticos mensajes que ha compartido Marité en redes sociales, junto a los dichos de su entorno, apuntan a que la separación se habría originado por temas económicos. En específico, se habla de un negocio en el que Camilo no habría cumplido con ciertos acuerdos establecidos con su entonces esposa.

La polémica no ha dejado bien parado Camilo, quien ha sido acusado de haberse relacionado con la empresaria por interés económico. De hecho, en 2023, Marcelo "Chino" Ríos ya había deslizado críticas similares contra el exchico "Yingo".

El día en que Chino Ríos criticó a Camilo Huerta por buscar "mujeres con plata"

En diciembre de ese año, un mes antes de que la pareja llegara al altar, el otrora número uno del mundo compartió en su cuenta de Instagram una fotografía de Camilo y Marité. "¿Este es el hue… que le tiró los cagados (coqueteos) a mi hija en un programa de televisión?", lanzó en la descripción.

En la misma línea, el extenista agregó: "Y lo mandaron a la chucha y ahora sale con la ex de [Arturo] Vidal, como le gusta la fama a estos hue… lo que no me hace sentido, ella siempre impecable y él, vestido siempre como el hoyo".

Posteriormente, en diálogo con Zona de Estrellas, Ríos explicó que no le gustó la forma en que se acercó a su hija, Constanza. "Fue de una manera no muy buena, ni se vio bonito. Se vio como un jote que va y trata de jotear a una pendeja bonita", aseveró.

"Entonces ahora lo vi con la señora de Vidal, no tenía idea, y me da a entender que es el típico hue… que anda buscando mujeres con lucas", añadió, dejando claro que su opinión sobre Camilo distaba mucho de ser positiva.

