Mejor amiga de Marité Matus se lanza contra Camilo Huerta: Reveló que estuvieron a punto de no casarse

Siguen las repercusiones en torno a la separación de Marité Matus y Camilo Huerta. Ahora, quien salió a hablar fue Noa Cárdenas, una de las mejores amigas de la empresaria, que se lanzó con todo contra el preparador físico, revelando nuevos detalles del quiebre.

Noa es una de las mejores amigas de Marité, residente en Barcelona, España, y es quien la ha asesorado en diferentes negocios. A través de Instagram, Cárdenas no se guardó nada y cargó contra Huerta.

Noa se lanza sin filtro contra Camilo Huerta

En un comentario que realizó en una publicación, al cual ella le tomó un pantallazo y publicó en sus redes personales, Noa partió diciendo que, "lo siento pero ya no aguanto más a Camilo, quizás debería escribirte por privado y entrar en este mismo juego de manipulación que estás haciendo con tu silencio, pero ya no aguanto más".

"Demás está decirte que los dos sabemos muy bien cómo son las cosas, para lo bueno y lo malo, yo he estado desde el principio de esta relación. También sabes que te he querido mucho, a pesar de que el sentimiento no era mutuo, porque sabías que con Marité hablábamos de todo y muy claro", sumó.

Marité Matus y Noa Cárdenas

Tras reiterar la idea de que ella es conocedora de valiosa información, Cárdenas dejó en claro que el negocio que Marité le habría hecho a Camilo no es la causa del quiebre. "Esto viene de hace muchísimo tiempo, esto no es solo plata, esto viene de la falta de compromisos, de promesas que nunca se cumplieron, de manipulación y así podría seguir", sumó.

Luego viene una información impactante, puesto que Noa reveló que Marité habría dudado hasta el último momento de casarse con Camilo.

"Tú sabes incluso que hasta un día antes del matrimonio ella, y con mucha pena, tenía dudas, pero siguió adelante porque el amor era real. Su compromiso era real. Y no, nadie planeó nada, nadie manipuló que estuvieran juntos como has dicho, lo siento, pero yo y luego ella vimos más allá de tu cara bonita", enfatizó.

Por último, sobre la cercana relación que Camilo tenía con los tres hijos de Marite, resultado de su terminado matrimonio con Arturo Vidal, concluyó que "tampoco hay que darte las gracias por querer a los niños, eso es otro tema que mejor ni hablar porque me hierve, ya solo faltaba eso. Ojalá que también por ellos dejes de hacerte la víctima".

Historia de Marité Matus

