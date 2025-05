¿Quién es la polola de Vicente Araneda Vacarezza?: Muchacha es amante de los caballos

24 may. 2025 - 13:15 hrs.

En Estados Unidos, es tradición que al finalizar la educación secundaria se celebre el Baile de Graduación, conocido como "Prom", una ceremonia icónica que ha sido retratada en innumerables películas adolescentes de Hollywood.

En 2025 fue el turno de Vicente, uno de los hijos menores de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza, quien asistió acompañado de una joven llamada Christy de Veer. Para esta ocasión especial, coordinaron sus atuendos combinando el tono del vestido con la corbata, ambos en un elegante azul marino.

Marcela felicitó al adolescente con una publicación en la que adjuntó postales de la jornada. Tras la consulta de una usuaria, la psicóloga confirmó que Vicente está pololeando e, incluso, se refirió cariñosamente a Christy como una "muy linda niña".

¿Quién es Christy de Veer?

Christy de Veer es una joven de origen venezolano que reside en Miami. En Instagram no suele hacer publicaciones, sin embargo, en sus historias destacadas ha compartido imágenes de sus actividades favoritas, como ir de paseo a la playa y participar en campamentos grupales.

Junto a Vicente cumplieron su primer mes de relación hace unas dos semanas, un hito que ambos celebraron en redes sociales con una tierna postal juntos. De hecho, Christy también compartió una imagen de la romántica propuesta del joven chileno para asistir juntos al baile de graduación.

Vicente Araneda y Christy de Veer/Instagram

El hijo de Rafael Araneda la sorprendió con un ramo de flores y un cartel que decía: "U are obsessed with horses and I'm obsessed with u. Prom?" (estás obsesionada con los caballos y yo, contigo. Graduación?), haciendo alusión a la pasión de ella por la equitación.

De hecho, Christy planea dedicar su futuro al estudio de estos animales. Tras terminar su etapa escolar, cursará la carrera de Biomedicina Equina en la Universidad de Keiser.

