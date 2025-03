"Te dura para toda la vida": Coté López mostró los resultados de su injerto capilar en la cabeza y las cejas

20 mar. 2025 - 17:28 hrs.

El último tiempo la influencer María José "Coté" López ha aprovechado de realizarse distintos procedimientos estéticos. Primero, acudió a una clínica para eliminar algunos de sus tatuajes con láser, y luego optó por un tratamiento aún más radical.

La empresaria contó a través de Instagram que se sometería a un injerto capilar, una cirugía comúnmente realizada a hombres, en la que se trasplantan folículos a la zona deseada para promover el crecimiento del cabello.

Coté López mostró los resultados de su cirugía de injerto de cabello

Mediante sus stories, López explicó que ella lo necesitaba en una pequeña área, justo al inicio de la partidura de su melena. Además, aprovechó la instancia de injertarse cejas desde la mitad de cada una de ellas hacia la sien, para así no tener que estar constantemente maquillándolas.

Horas después, la rubia compartió algunos registros de la cirugía y, más tarde, los resultados. "Tengo apenas un poquito hinchadito y así queda arriba", comenzó diciendo en uno de los posts, mientras mostraba la zona que se intervino, visiblemente enrojecida.

Coté López tras su injerto capilar/Instagram.

"Yo lo que les puedo contar es mi experiencia, no me dolió nada de nada. Te pelan un poquito atrás, así con una rasuradora, y de ahí sacan [los folículos], no duelen", afirmó en otro video. Además, mencionó que le colocaron cerca de 300 folículos.

Ya desde su casa, en reposo, Coté explicó que "esto es lo mismo que un árbol. Cuando ustedes lo cambian, de hecho, se va a secar y caer y después va a salir el pelo real, fuerte y todo, que después no se sale nunca más, o sea, te dura para toda la vida".

"Por eso quería hacerme la punta de la ceja, porque me va a durar para siempre, ¿cachai? No voy a tener que estar pintando ni nada. Pero esto le falta crecer, o sea, den denle unos mesecitos, pues, no es al tiro esta cuestión", continuó.

