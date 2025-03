A bordo de un yate y con celebridades como Becky G y Marc Anthony: Leonor Varela asistió al lujoso cumpleaños de Eva Longoria

18 mar. 2025 - 12:11 hrs.

Leonor Varela, quien actualmente vive en California, Estados Unidos, es una de las actrices chilenas que ha forjado su carrera en el extranjero, incluyendo Hollywood, donde ha trabajado junto a reconocidas figuras del mundo del entretenimiento.

Durante este fin de semana, Varela asistió al cumpleaños de la reconocida actriz y empresaria Eva Longoria, el cual realizó abordo de un yate en Miami. En el evento se reunió con icónicas intérpretes como Jessica Alba y Gabrielle Union.

Leonor Varela asistió al lujoso cumpleaños de Eva Longoria

En diálogo con Las Últimas Noticias, la modelo entregó detalles de la exclusiva fiesta, en la que también estuvieron presentes populares cantantes como Gloria Estefan, Becky G y Marc Anthony, quien fue acompañada de su esposa, Nadia Ferreira.

"Soy amiga con Eva desde que filmamos una película con Lucía Puenzo en Italia, justo antes de la pandemia, así que ya son varios años y hemos mantenido una amistad bastante cercana desde entonces", comentó Varela.

Leonor Varela en el cumpleaños de Eva Longoria/Instagram

Los festejos comenzaron el viernes, sin embargo, Leonor no pudo estar presente debido al retraso en su vuelo. Respecto al look que usó para la fiesta, señaló que "no había dress code, cada uno llegaba como quería, pero la ocasión invitaba a ponerse algo bonito".

"Yo opté por un vestido de una curatoría que se llama Nueve Los Ángeles, un vestido de Aya Muss que me pareció no demasiado, pero bonito, cómodo y muy Miami. Elegante y cómodo para bailar, porque bailamos, a pata pelada, hasta altas horas de la noche", afirmó.

Respecto a su vínculo con los invitados, reveló que ya había compartido con muchos de ellos: "Siempre es un agrado ver amigos antiguos y conocer nuevos. Todo fue muy buena onda, había una vibración muy alta esa noche, ha sido de las mejores fiestas de mi vida por la brisa, estar a pata pelada, bailar, había muy buena música".

Consultada sobre quién fue el alma de la fiesta, Leonor no dudo en responder que Eva, "ella es muy alegre, muy generosa, me siento súper agradecida por su amistad, su cariño y su lealtad, que han sido una constante desde que nos conocimos".

