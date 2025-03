Este viernes comienza Lollapalooza 2025: Esto es todo lo que debes saber del esperado festival

17 mar. 2025 - 12:04 hrs.

Quedan tan solo cuatro días para que comience la versión 2025 de Lollapalooza Chile, festival musical con destacados artistas nacionales e internacionales que se desarrollará los días viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de marzo.

Con el evento literalmente a la vuelta de la esquina, y considerando a los despistados de siempre, en esta nota te contaremos todo lo que debes saber del Lollapalooza.

Pulseras de acceso

Para poder participar del evento deberán contar con la pulsera oficial, la cual puedes retirar hasta el jueves 20 de marzo en Lolla Store, ubicado en el quinto piso del mall Cenco Costanera (Costanera Center).

En este mismo lugar podrás cargar con dinero la pulsera, ya que dentro del festival se implementará el sistema Lolla Cashless, por lo que no se podrá pagar en efectivo o con tarjetas. De forma online puedes cargar la pulsera en ticketmaster.com o lollpaloozacl.com, si eres cliente de Banco de Chile, Banco Edwards o Fan, lo puedes hacer también a través de la app.

¿Dónde será el festival?

Tal como en sus últimas versiones, el Lollapalooza 2025 se llevará a cabo en el Parque Bicentenario de Cerrillos, a donde se podrá ingresar desde las 13:00 horas. Puedes llegar fácilmente por la estación Cerrillos de la Línea 6 del Metro de Santiago, ubicada en avenida Departamental con avenida Pedro Aguirre Cerda.

En los accesos se recomienda usar los "carriles express" para todos quienes ingresen sin bolsos o con bolsos pequeños, recordando que no se permitirán bolso de más de 12 litros. Por otro lado, en el acceso Departamental habrá un bicicletero gratuito a cargo de Decathlon.

¿Dónde se podrá comer?

Al interior del parque habrá tres patios de comida, los cuales tendrán varias opciones gastronómicas, considerando por ejemplo las necesidades de las personas vegetarianas y veganas.

Además, en varios puntos del recinto habrá zonas de hidratación, por lo que estará permitido ingresar con botellas reutilizables vacías de hasta 1 litro.

Line up y programación

Por último, llegamos a la parte más importante, el Line Up y la programación que tendrán cada día los cinco escenarios de Lollapalooza 2025:

Viernes

Olivia Rodrigo / Rufus du Sol / Benson Boone / Rawayana / James Hype / Girl in Red / Fontaines D.C. / Caribou / Michael Kiwanuka / Joe Vasconcellos / Jpegmafia / Disco Lines / Elena Rose / L-Gante / Dante Spinetta / Soulfía / Polimá Westcoast / Israel Vibration and Roots Radics / Taichu / Indios / Dezko / Marina Reche / Balthvs / Roots HiFi / Abridefresa.

Sábado

Justin Timberlake / Alanis Morissette / Foster The People / Charlotte de Witte / Mon Laferte / Babasonicos / Nathy Peluso / Parcels / Barry Can't Swim / Lasso / Blond:Ish / Ca7riel and Paco Amoroso / Drefquila / Lara Project / Nessa Barret / Resonancia Etérea / El Malilla / Francisco Victoria / Aron / Cestar and Stailok / Seamoon / Hordatoj / PabloPablo / Kya / Rootz Hifi / Karla Grunewaldt / Confío en tus amigos.

Domingo

Tool / Shawn Mendes / Tate McRae / Zedd / Teddy Swims / Los Tres / The Marías / Inhaler / Sepultura / Lucybell / Wave to Earth / Artemas / Dillom / Ovy on the drums / San Holo / Kasablanca / Arde Bogotá / Turf / Micro TDH / LosPetifellas / Cancamusa / Reality / Killua97 / Kuina / Chances / Candelabro / Rootz Hifi / Red Bull Batalla.

