Lollapalooza 2025 ya tiene programación por día: Revisa en cuál jornada toca tu artista favorito

10 sept. 2024 - 13:06 hrs.

Ya con su parrilla de artistas confirmada para la edición 2025, la organización del Festival Lollapalooza entregó la programación por día que tendrá cada una de las tres jornadas de música que se llevarán a cabo en el Parque Cerrillos en marzo próximo.

Los denominados "cabeza de cartel" por su importancia, quedaron distribuidos para cada día, destacando que Olivia Rodrigo estará el viernes, Justin Timberlake el sábado y Tool, la banda favorita del Presidente Gabriel Boric, estará durante el día de cierre.

Artistas por día

Viernes

Olivia Rodrigo / Rufus du Sol / Benson Boone / Rawayana / James Hype / Girl in Red / Fontaines D.C. / Caribou / Michael Kiwanuka / Joe Vasconcellos / Jpegmafia / Disco Lines / Elena Rose / L-Gante / Dante Spinetta / Soulfía / Polimá Westcoast / Israel Vibration and Roots Radics / Taichu / Indios / Dezko / Marina Reche / Balthvs / Roots HiFi / Abridefresa

Sábado

Justin Timberlake / Alanis Morissette / Foster The People / Charlotte de Witte / Mon Laferte / Babasonicos / Nathy Peluso / Parcels / Barry Can't Swim / Lasso / Blond:Ish / Ca7riel and Paco Amoroso / Drefquila / Lara Project / Nessa Barret / Resonancia Etérea / El Malilla / Francisco Victoria / Aron / Cestar and Stailok / Seamoon / Hordatoj / PabloPablo / Kya / Rootz Hifi / Karla Grunewaldt / Confío en tus amigos

Domingo

Tool / Shawn Mendes / Tate McRae / Zedd / Teddy Swims / Los Tres / The Marías / Inhaler / Sepultura / Lucybell / Wave to Earth / Artemas / Dillom / Ovy on the drums / San Holo / Kasablanca / Arde Bogotá / Turf / Micro TDH / LosPetifellas / Cancamusa / Reality / Killua97 / Kuina / Chances / Candelabro / Rootz Hifi / Red Bull Batalla

Venta de pases diarios

Junto con el lanzamiento de la programación por día, comenzó la venta de pases por día, los cuales se pueden adquirir a través del sitio oficial de Ticketmaster.cl.

Desde Lollapalooza además informaron que quedan disponibles las Entradas Generales para 3 Días en Preventa 3. En esa línea, remarcaron que las Entradas VIP: Lolla Lounge y Platinum, están disponibles a precio regular (preventa, agotadas)

