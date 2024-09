Olivia Rodrigo, Shawn Mendes, Tool y Mon Laferte: Revisa el cartel completo de Lollapalooza 2025

03 sept. 2024 - 11:03 hrs.

Este martes 3 de septiembre la productora Lotus dio a conocer el line-up o cartel de Lollapalooza 2025, festival musical que se llevará a cabo entre viernes 21 y domingo 23 de marzo en el Parque Bicentenario de Cerrillos, en la región Metropolitana.

Para esta edición, Lotus marcó un hito inédito, puesto que en oportunidades anteriores el cartel había sido revelado durante los últimos meses del año anterior a la realización del respectivo Lollapalooza.

El line-up de Lollapalooza

Justin Timberlake, Olivia Rodrigo, Tool, Alanis Morissette, Rüfus Du Sol y Shawn Mendes son los 6 artistas que lideran el cartel de Lollapalooza 2025, lo que significa que tendrán conciertos en los principales escenarios del festival.

A esos nombres se suman Foster the People, James Hype, Los Tres, Mon Laferte, Babasonicos, Artemas, Drefquila, Lara Project, Ovy on the Drums, Soulfía, Francisco Victoria, Lospetitfellas, Seamoon, Sepultura, Nathy Peluso, entre otros.

Entradas para Lollapalooza

Cabe precisar que las entradas para Lollapalooza 2025 se venden a través del sistema Ticketmaster. Actualmente, se encuentran disponibles los boletos de la preventa 3, cuyo valor asciende a los $302.400. Son solo seis mil tickets el stock de este lote de entradas.

Una vez agotados, comienza la venta general de tickets a precio normal, el cual alcanza los $347.200. Con esta entrada tienes acceso a los 3 días de Lollapalooza. Revisa acá los precios de las experiencias Lounge y Platinum del festival.

