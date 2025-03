Debido al gran estreno de "El jardín de Olivia": Así queda la programación de Mega este lunes 17 de marzo

17 mar. 2025 - 10:06 hrs.

Este lunes 17 de marzo en Mega se vive el gran estreno de "El jardín de Olivia", la nueva teleserie de las tardes de nuestro canal, que ocupará el horario que deja la exitosa "Juego de Ilusiones", una vez que termine, este martes 18 de marzo.

El Jardín de Olivia cuenta la historia de Diana (Nicole Espinoza), una comprometida terapeuta ocupacional que se infiltra en una poderosa familia, los Walker, para investigar la muerte de su madre, que tenía relación con dicho clan y que ellos se encargaron de catalogar como un suicidio.

Elenco de "El jardín de Olivia"

Pero, su objetivo se complica cuando conoce a Clemente (Pipo Gormaz), el papá de Olivia (Violeta Silva), la pequeña que cuidará con Trastorno del Espectro Autista, encariñándose profundamente con ella. ¿Esto empañará sus planes?

Cambios en la programación de Mega

Debido al estreno de "El jardín de Olivia", la programación de Mega sufrirá algunos cambios que a continuación se pasan a detallar.

15:00 "La hora de jugar"

15:35 "Juego de Ilusiones" (Mejores momentos)

16:20 "El jardín de Olivia" (Estreno)

17:05 "Juego de Ilusiones (Capítulo estreno)

"El jardín de Olivia"

Cabe destacar que en Mega Go, la plataforma de streaming de nuestro canal, podrás disfrutar del primer y todos los capítulos de "El jardín de Olivia".



Una vez que sea emitido a través de la televisión el primer episodio de "El jardín de Olivia", en Mega Go no solo podrás revivir el debut de esta ficción, sino que también el segundo episodio. Y es que en Mega Go puedes ver 24 horas antes de que salgan en TV los capítulos de tus teleseries favoritas.

