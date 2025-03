Novia de Liam Payne rompe el silencio y afirma que aún no puede aceptar su muerte: "Hablo mucho de él en tiempo presente"

05 mar. 2025 - 12:45 hrs.

En octubre del año pasado, Liam Payne y su novia Kate Cassidy decidieron emprender un viaje a Buenos Aires, Argentina, donde el cantante británico estuvo presente en uno de los conciertos de su amigo y excompañero de banda de One Direction, Niall Horan.

Lo que prometía ser un viaje inolvidable se transformó en una pesadilla. El día 16 de ese mes, Liam cayó del balcón del hotel en el que se hospedaba y falleció por "múltiples traumas" y "hemorragia interna y externa".

Novia de Liam Payne, rompe el silencio y afirma que aún no puede aceptar su muerte

A poco más de cuatro meses de ese trágico suceso, Kate fue entrevistada por el programa británico Lorraine, donde abrió su corazón para contar cómo ha enfrentado la muerte de quien fuera su pareja por más de dos años.

La influencer de 25 años afirmó que ha sido difícil aceptar la muerte del artista. "Hablo mucho de él en tiempo presente… Ni siquiera siento la necesidad de corregirme porque eso es parte de mi proceso de sanación", reconoció.

Liam Payne y Kate Cassidy/Instagram

"Todavía estoy trabajando para aceptar el hecho de que ya no está aquí, por lo que me resulta difícil referirme a él en tiempo pasado. Cuando me refiero a él en tiempo pasado, casi me duele un poco más", continuó.

La joven señaló que emocionalmente se ha sentido inestable, con "días mejores y días más difíciles". Sin embargo, sus seres queridos la acompañan en el duelo, impulsándola a ser productiva: "Estoy rodeada por un sistema de apoyo increíble y eso me ha ayudado mucho en mi proceso de sanación".

Cassidy trasparentó que "a veces me resulta difícil levantarme de la cama por la mañana. Es muy duro. Nunca había perdido a nadie cercano, así que es la primera vez que enfrento algo así y paso por este proceso de duelo y sanación".

