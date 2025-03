"¡Que tenga los cojones!": La furiosa reacción de Marc Anthony luego de que le lanzaran una botella durante su concierto

03 mar. 2025 - 17:30 hrs.

Durante un show en Colombia el pasado 1 de marzo, Marc Anthony se vio involucrado en un incidente que alteró el ambiente festivo del evento. Mientras interpretaba uno de sus éxitos, un asistente lanzó una botella de agua que impactó cerca de su rostro.

Tras su exitoso paso por el Festival de Viña del Mar 2025, el "Rey de la salsa" se presentó en el Carnaval de Barranquilla, que también contó con la participación de reconocidos artistas como Juan Luis Guerra y Jessi Uribe.

El intérprete de "Valió la pena" detuvo el espectáculo para expresar su molestia a raíz del ataque. "Les voy a decir algo, el que me tiró la botella que tenga los cojones de decirme quién era", manifestó.

"Aquí no, siempre he respetado, amo a Colombia, pero si me tiran algo, pal carajo", se le escucha decir en el video del momento, que rápidamente se viralizó en redes sociales, donde gran parte de los usuarios respaldaron la postura del cantante.

Su reclamo se escuchó en todo el estadio, dejando perplejos a muchos espectadores que no comprendían por qué alguien haría algo así en un concierto tan esperado. Tras una breve pausa, los asistentes respondieron con gritos: "Fuera, fuera".

A través de su cuenta de Instagram, la celebridad compartió varios registros de la jornada musical, donde se la puede ver disfrutando del reencuentro con su fiel fanaticada colombiana, sin hacer mención alguna a la polémica.

