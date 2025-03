Faloon Larraguibel rompe el silencio tras polémica por reinado de Viña: "Esto no me va a detener"

03 mar. 2025 - 15:00 hrs.

La elección de la Reina del Festival de Viña 2025 estuvo marcada por una gran polémica que enfrentó a dos de las candidatas más populares: Faloon Larraguibel y Emilia Dides. A pesar los reclamos, fue la actual Miss Universo Chile quien se coronó como la nueva soberana

En concreto, la controversia surgió cuando un voto fue declarado nulo al ser depositado en una urna incorrecta. Este voto resultó ser determinante, ya que, de haberse contado correctamente, habría favorecido a Faloon y a su equipo de campaña.

Faloon Larraguibel rompe el silencio tras polémica con Emilia Dides por reinado de Viña

La exchica "Yingo" denunció irregularidades y pidió un recuento de los votos. Aunque Larraguibel responsabilizó a la organización y no a Dides, tanto ella como sus compañeros del programa "¡Hay que decirlo!", fueron blanco de críticas en redes sociales debido a su actitud frente al triunfo de la cantante.

Faloon Larraguibel/Instagram

Tras días sin referirse al tema, el domingo Faloon decidió romper el silencio a través de su cuenta de Instagram. En un post compartido en sus stories, envió un contundente mensaje a sus detractores.

Sonriendo y posando junto a sus pequeños hijos, escribió sobre la imagen: "He pasado por cosas peores… Esto no me va a detener. Besitos".

Cabe destacar que la ex participante de realities realizó su piscinazo de todas formas, aunque sin portar la corona. En ese momento, dedicó emotivas palabras a "esas madres que siguen luchando por sus hijos, mamás luchonas, poderosas, que hemos podido salir de situaciones súper difíciles".

Todo sobre Famosos chilenos