"Se pegó el mejor concierto de su vida": Los detalles del último show del "Negro" Piñera en un local de Lican Ray

Miguel "Negro" Piñera, quien en diciembre pasado comunicó que fue diagnosticado con leucemia, falleció a los 70 años el pasado viernes 28 de febrero, luego de presentar graves problemas de salud cuando se encontraba en el sur de Chile, los que lo obligaron a ser hospitalizado en la Clínica Alemana de Temuco.

Una semana antes, específicamente el viernes 21 de febrero, el músico había estado en la Gala del Festival de Viña del Mar, dando indicios de estar de buen ánimo. Sin embargo, su salud se agravó tras un show que realizó en Lican Ray, región de La Araucanía.

El viaje del "Negro" Piñera a Lican Ray

César Zagal, dueño del local "El Turista", donde el "Negro" llevó a cabo su último show, explicó que él tenía planeado ir en diciembre a dar su espectáculo, pero no pudo hacerlo debido a su diagnóstico médico.

El hombre contó a El Austral de Temuco que conoció al músico el 2018 y que estuvo acompañándolo cuando sufrió el último problema de salud, que solo le posibilitó concretar uno de tres shows programados para el 22, 23 y 24 de febrero.

Zagal señaló que "yo lo fui a retirar al aeropuerto. El vuelo llegó a las 3 y algo, pero de todas las veces que he compartido con Miguel, creo que ha sido la vez que lo encontré con más fuerza".

"Se fue tirando la talla todo el camino de Freire a Lican Ray, haciendo bromas. Me pidió si le podía conseguir un buggy, porque quería salir en buggy. No, él estaba espectacular", sostuvo.

Los problemas de salud del "Negro" Piñera en el sur de Chile

Respecto a los problemas de salud que presentó en su viaje al sur, Zagal remarcó que "el lunes (24 de febrero) nosotros ese día ni siquiera lo llevamos de urgencia. Ese día él fue porque manifestó en la mañana que tenía un dolor en una pierna".

"En Villarrica estaba todo normal, hasta que en algún momento fue el tema del paro cardiorrespiratorio, que el primero fue súper fuerte. Ahí se logró recuperar y después, como a los 15 minutos le dio un segundo, quizás más cortito, pero igual se logró recuperar", detalló.

Dicho esto, el dueño del local manifestó que el músico fue trasladado a Temuco, donde estuvo con él en sus últimos días de vida.

El último concierto del "Negro" Piñera

Zagal recordó el último show que entregó el "Negro" Piñera en su local en Lican Ray, afirmando que "el día sábado 22, se pegó el mejor concierto de su vida. Yo después le dije, 'oye, parecía que estuvieras en un escenario de 20 mil o 30 mil personas'. Y él me dijo, 'me sentí, pero feliz, pleno'. Esa fue la palabra que me dijo".

"Se tomó fotos con todos. Afuera del restaurante hubo, no sé, unas 700 u 800 personas. Estaba lleno afuera", destacó.

Por último, reflexionó diciendo que "Dios le permitió irse de la forma que él quería, porque él siempre decía, 'yo le voy a dar hasta el final, voy a recorrer todas las ciudades, todos los pueblos, todos los quioscos grandes, a donde me inviten y donde pueda ir, haya o no haya plata'. Siempre decía eso".

