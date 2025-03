Familiar del "Negro" Piñera se tatuó el brazo con el rostro del cantante: "Se lo mostré y él lloró"

02 mar. 2025 - 11:21 hrs.

La muerte de Miguel “Negro” Piñera no dejó a nadie indiferente y así se ha hecho sentir en los medios de comunicación, redes sociales y en su propio funeral.

Antes de enterrar sus restos, un familiar del músico, con una voz increíblemente parecida al del “rey de la noche”, sorprendió a todos al mostrar el tatuaje que se hizo en honor a él.

¿Qué dijo el hombre del tatuaje?

“El negrito era primo de mi papá. Es un homenaje a él, lo más lindo... Se lo mostré antes de morir”, dijo Andrés Izquierdo.

Añadió que (Miguel) “al verlo, me dijo ‘eres grande’. Se lo mostré, él lloró y se sacaba fotos. Nunca se imaginó esto”.

El hombre no se quedó ahí y expuso para cerrar que “para mí era el mejor. Siempre me estuvo cuidando. Me quería mucho”.

Cabe recordar que el funeral del músico será esta jornada de domingo en el cementerio Parque del Recuerdo.

Todo sobre Miguel Negro Piñera