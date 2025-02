Rafa Araneda y cancelación de la tercera jornada de Festival de Viña: "Hay mucha gente que vino de otras partes"

26 feb. 2025 - 14:11 hrs.

Luego del megacorte de luz que se vivió en casi todo el país el día martes, Rafael Araneda y Karen Doggenweiler hablaron en el programa Con Gusto en Viña, donde contaron sus experiencias sobre el apagón.

Los actuales animadores del Festival de Viña analizaron la cancelación de la tercera jornada y mostraron comprensión y empatía hacia los asistentes que no pudieron disfrutar de los artistas, pese a llegar a la Quinta Vergara.

El "Rafa" empatizó con la gente que vino de otras partes

Araneda, por ejemplo, empatizó con los asistentes, lamentando que "hay gente que vino desde otras ciudades, no toda la gente que está en la Quinta Vergara venía viene de Viña. Hay gente que no va a poder venir el sábado, más allá de la reprogramación, pero se hizo todo el esfuerzo por atenderlos de la mejor manera y también de ser coherente con lo que estaba sucediendo en el país".

Continuó insistiendo en que lamenta la situación por la "gente que no puede, porque no es de esta región, o porque programó venir solo esa noche, un día, y no tiene más tiempo, o no tiene más dinero, o no hay dónde quedarse".

Asimismo, explicó que "esa gente puede optar a que se le reintegre su dinero al cien por ciento, pero no es la experiencia que querían vivir, no es responsabilidad nuestra, está por sobre las nuestras decisiones, por lejos, y es lamentable".

"Empatizar con esa gente, y con la gente que lo ha pasado muy mal por salud y por otros motivos, porque el apagón es algo serio", cerró.

De la misma forma, Karen Doggenweiler se sumó a sus palabras, destacando también a la producción y encargados del Festival por el manejo para que la gente estuviera "segura y resguardada".

Todo sobre Festival de Viña