Marlen Olivari contó en Con Gusto a Viña cómo vivió el megacorte de luz: "Pensé que hubo una fuga masiva de las cárceles"

26 feb. 2025 - 10:43 hrs.

Tras el megacorte de luz que afectó a casi todo el país este martes, Marlen Olivari contó cómo fue su experiencia en el programa "Con Gusto a Viña", en la previa de una nueva jornada del Festival de Viña del Mar.

La exmodelo y empresaria reconoció que se asustó con el masivo apagón e, incluso, pensó que se trataba de una situación intencional.

"Me pasé algunas películas"

Marlen contó que "yo estaba en mi casa, venía llegando de hace poco de un día bastante ajetreado. Lorenzo (su hijo) entró ayer al colegio, algunos alumnos ya entraron y luego a las 10 de la noche me enteré de que se habían suspendido las clases".

"Me pasé algunas películas, primero que pensé que fue intencional y dije dos opciones: Hubo una fuga masiva de las cárceles y otra que desmantelaron las bóvedas del Banco Central".

"En redes sociales yo había estado viendo hace un tiempo atrás estas páginas de conspiración", las que supuestamente habían pronosticado en esta fecha un masivo apagón.

Sin embargo, Marlen no tenía Internet ni redes sociales, aunque al hablar con su conserje este le dijo que era un apagón en todo Chile, "entonces le dije que se estaba cumpliendo la cuestión que avisaron, la profecía".

Para concluir, la también animadora de TV dijo que "yo no descartaría la intencionalidad, no me imagino que en Chile sea tan precaria la cosa", aunque desde el Gobierno descartaron desde el principio que se trate de una situación de esa naturaleza.