Carlos Vives adelanta "cosas muy especiales" para su presentación en el Festival y se refiere a su relación con las teleseries

25 feb. 2025 - 16:25 hrs.

Este martes, el cantante colombiano, Carlos Vives, realizó su entrevista a un día de que se presente este miércoles 26 en la Quinta Vergara en el Festival de Viña 2025.

Cabe destacar que el colombiano abrirá la cuarta jornada festivalera. En tanto, en el humor estará Edo Caroe y en el cierre el compositor mexicano, Carin León.

"Yo estoy para lo que sea, cuenten conmigo"

Una de las preguntas que más llamó la atención de Vives fue respecto a su relación con las producciones de teleseries, las cuales suelen ocupar sus letras.

“Es una diosidencia porque desde muy joven trabajé en la televisión, me gustaron las teleseries y trabajé en tantas teleseries y, por supuesto, sé lo importante que son”, aseveró.

“Para mí fue una gran oportunidad que mis canciones estuvieran allí, de venir a grabar con los protagonistas. He sido un privilegiado con ustedes, me he sentido muy querido, siempre muy familiar. Y en el canal (Mega) es increíble porque me quieren y me dan oportunidad, porque sé que las teleseries son una manera de meternos en la casa de los chilenos y estar cerquita”, agregó.

Por otro lado, el rey del vallenato afirmó que se encuentra emocionado por su participación ante el “Mounstruo” y de volver Viña. “Yo estoy para lo que sea, cuenten conmigo. Me emociona volver a Viña siempre, o sea, volver a Viña a uno lo hace sentir, lo voy a decir, joven”, comentó entre risas.

¿Se vienen sorpresas?

Finalmente, entregó un pequeño adelanto de su show y dio indicios de ciertas cosas “especiales” que podremos ver en su presentación.

“Venimos trabajando el show de Viña hace ya un tiempito, preparando algo especial en los campos técnicos, por supuesto, que cada vez que uno regresa a Viña va sintiendo cómo va creciendo un poco también en la estructura de la producción y todo”, agregó.

“Hay cosas muy especiales para nuestro show (...) Tengo una sorpresa, pero también algo de las canciones nuevas, algo de las canciones que no se pueden dejar de tocar aquí en Chile”, sostuvo.

Todo sobre Festival de Viña