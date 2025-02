"Llegué con mucha más confianza": Chiqui Aguayo analizó su exitosa presentación en el Festival de Viña 2025

25 feb. 2025 - 13:38 hrs.

La comediante nacional, Chiqui Aguayo, comentó sus sensaciones respecto a su noche triunfante en la Quinta Vergara, donde ayer lunes se consagró con gaviota de plata y de oro.

Aguayo confesó que, tras su última presentación, en 2017, preparó una rutina que fue hecha con ensayo y error, lo que le permitió trabajar de forma directa con el Festival y así sumar más seguridad frente al “Monstruo”.

"Siento que quedé un poco en shock"

“Llegué con mucha más confianza. El recibimiento de la gente fue increíble”, dijo de entrada.

Por otro lado, se refirió a un hecho particular que vivió en la Quinta Vergara, donde al final de su rutina y, con las gaviotas ya entregadas, no alcanzó a despedirse o emitir comentarios de agradecimiento.

“Siento que quedé un poco en shock. Hago el final de ‘Chileeee’ y cae eso tan bonito. Cuando miro hacia adelante la gente estaba de pie y te juro que me dio como un vahído, entonces entre que miraba esta situación un poco irreal (...) En un minuto, ellos (los animadores) me despidieron, me fui y dije ‘¡No le agradecí a nadie!’, fue bien raro ese final”, mencionó entre risas.

Apoyo a Pedro Ruminot

Respecto a la presentación de Pedro Ruminot, el comediante que se presentará este martes, Chiqui Aguayo solo tuvo palabras de aliento y de buenos deseos.

“Que le vaya muy bien, yo sé que la va a romper, porque su rutina está muy buena. Yo sé que será una fiesta y la gente lo va a disfrutar mucho”, cerró.

