"Fue el regalo más maravilloso": Myriam Hernández revela decisión que tomó su hijo para apoyarla en Viña 2025

Myriam Hernández ganó absolutamente todo en la segunda noche del Festival de Viña del Mar 2025. Desde los aplausos y el cariño de la gente, a las gaviotas de plata, oro y platino, con lo que selló una de las más grandes actuaciones del último tiempo en la Quinta Vergara.

Sin embargo, nada hubiera sido posible sin todo el esfuerzo que puso en los últimos meses y gracias al apoyo de su familia, puntualmente, de su hijo, quien estuvo presente en el proceso.

El sacrificio del hijo de Myriam Hernández

En la conferencia de prensa posterior al show, la cantante nacional dijo que su primogénito hizo un enorme sacrificio para estar junto a ella, lo que se tradujo en renunciar a su trabajo.

Hernández explicó la situación y reveló que "me dijo un día: 'mamá, voy a pedir, sin goce de sueldo, un permiso por dos meses' en la agencia donde él trabajaba".

"No te voy a dejar sola"

A esto, indicó que "me llamó un día por videollamada y me dijo: "mamá, no me fue bien, me dieron solo un mes de permiso'. Yo le dije: 'ok, hijo, está bien', pero por dentro decía: '¿qué voy a hacer?'".

"Me dijo: 'no mamá, renuncié a mi trabajo y no te voy a dejar sola'. Fue realmente el regalo más maravilloso", agregó la cantante, que triunfó en la presente edición del Festival de Viña del Mar.

