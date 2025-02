Juan Pedro Verdier se sincera sobre su separación con Karen Bejarano: "Uno elige amar a una persona para siempre"

20 feb. 2025 - 19:00 hrs.

El 2025 comenzó con una de las rupturas más inesperadas del mundo del espectáculo. A más de dos décadas de iniciar su relación frente a las cámaras de "Mekano", Karen Bejarano y Juan Pedro Verdier anunciaron su separación.

La pareja llevaba 20 años juntos, tiempo en el cual se convirtieron en padres de Guillermo. Al anunciar el quiebre, ambos se dedicaron emotivas palabras en redes sociales, dejando en claro que a pesar de separar sus caminos, se guardaban mucho cariño.

Karen Bejarano y Juan PedroVerdier

Juan Pedro Verdier se sincera sobre su separación con Karen Bejarano

Recientemente, Verdier participó en el pódcast de Carla Jara, "Entre amigos y copas", instancia en la que se sinceró sobre cómo ha enfrentado la ruptura. "Hay una característica de este proceso que lo hace particularmente intenso", comentó.

En este sentido, explicó que mientras estuvo junto a Karen tomó una decisión que creyó que perduraría en el tiempo: "El hecho que uno, como hombre, elige amar a una persona para siempre. Cuando haces eso, excluyes los problemas que pueden ocurrir".

Juan Pedro Verider

"Es decir, yo estoy dispuesto a enfrentar las dificultades que se presenten, porque esta decisión ya fue tomada, que es que voy a estar con esta persona para siempre", aseveró. Sin embargo, cuando esto no funciona, "no es solamente una forma de replantear la vida íntima o personal de alguien, sino toda la vida".



Si bien confesó que la separación "era algo que no me había planteado vivir", el uruguayo destacó que ve el vaso medio lleno: "Me parece un proceso lindo e importante también para conocerme a mí, para entregarme el autocuidado que necesité durante tanto tiempo y que busqué de forma externa".

