"Casi se me cae el pelo": Arrendataria de Gissella Gallardo dejó departamento destrozado y millonaria deuda

20 feb. 2025 - 09:36 hrs.

A través de su cuenta de Instagram, Gissella Gallardo expuso una angustiante situación. La periodista, quien desde hace un tiempo decidió invertir en departamentos en el centro de Santiago, vivió una pésima experiencia con una arrendataria.

Resulta que la mujer dejó de pagar el arriendo, los gastos comunes y todos los servicios básicos. Por si eso fuera poco, se fue de un día para otro, dejando el inmueble con daños y una millonaria deuda que tendrá que costear Gissella.

Gissellla Gallardo/Instagram

Arrendataria de Gissella Gallardo dejó departamento destrozado y millonaria deuda

En diálogo con Las Últimas Noticias, la comunicadora explicó que la acusada arrendó el departamento, ubicado en la comuna de Estación Central, hace ocho meses. En ese entonces, presentó de aval a su hermano.

Sin embargo, hace tres meses dejó de recibir los $260.000 del valor del arriendo. "En vista de que no pagaban, el corredor la llamó para que dejara la propiedad y nunca atendió. Cuando la corredora fue a tocar la puerta se enteraron de que ya no estaba viviendo ahí", señaló Gallardo.

Gissellla Gallardo/Instagram

Según comentó, la mujer de nacionalidad venezolana comenzó a sacar sus pertenencias de a poco, en horarios en que los conserjes dormían. Para ingresar a la propiedad tuvieron que romper la chapa. Al entrar, se llevaron una desagradable experiencia.

"Todo estaba a mal traer. Las condiciones en que lo dejaron: las puertas rotas, la alfombra asquerosa, las paredes también. Tenía un mueble para poner el televisor que lo había dejado ahí y estaba roto. Hasta las cañerías estaban rotas. Puros destrozos. Dejaron unas cosas, como salieron escondidos, se llevaron las cosas más pequeñas. Horrible todo", manifestó.

La esposa de Mauricio Pinilla señaló que lo peor del caso es que "me he tenido que hacer cargo del dividendo, que se supone que se pagaba con el arriendo, y ahora, además, pagar todas las cuentas que adeuda (…). Casi se me cae el pelo".

"Además, los arreglos del departamento para poder arrendar otra vez y esto me está saliendo súper salado, yo diría que casi tres millones. Gracias a Dios lo he podido pagar", lamentó.

