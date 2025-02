¿Aceptaron? Rodrigo Sepúlveda invitó a sus hijas Renata y Javiera a la gala del Festival de Viña del Mar

03 feb. 2025 - 11:46 hrs.

Cuando faltan pocas semanas para que llegue el esperado día de la gala del Festival de Viña del Mar, hemos ido conociendo algunos de los invitados que estarán desfilando en la glamorosa alfombra roja, que estará extendida en el hipódromo Sporting.

Este domingo 2 de febrero, en el programa "Sangre, sudor & gala", el conductor de Meganoticias Alerta, Rodrigo Sepúlveda, anunció que se encuentra invitado a desfilar por la alfombra roja acompañado de sus hijas, Renata y Javiera, fruto de su matrimonio con Paula Zaror.

La invitación a las hijas de Sepu

Rodrigo Sepúlveda recibió al equipo de "Sangre, sudor & gala" en su casa, y con ellos decidió comunicarle a sus hijas que también se encuentran invitadas a la alfombra roja, dejando en claro eso sí, que no quiere obligarlas a pasar.

"Para mí es un honor decirles esto, para mí, no sé para ustedes, pero me dieron la posibilidad de que ustedes me acompañen a la gala de Viña", les dijo Rodrigo a sus hijas mientras se encontraban en la cocina de la casa en donde viven.

Ellas, riendo, no podían dar crédito a esta invitación. "¿Nosotras? ¿Y la mamá no?", preguntaron, a lo que Rodrigo les contestó, "no, no, ustedes dos, caminando conmigo. Y yo feliz de ir con ustedes".

"Ahora, la pregunta es ¿les gustaría ir conmigo a la gala? ¿Sí o no?", agregó Rodrigo, a lo que Renata le contestó, "lo voy a pensar. Yo voy solo si va la Javi". Esta última tomó el guante y le pidió tiempo a su hermana. "Déjame pensar", solicitó.

Hijas de Sepu escuchando la invitación del periodista

"Lo único que quiero es que vivamos ese momento, ese momento histórico, los tres pasando por Sporting, imagínense lo que va a ser. Por lo menos vamos a tener un lindo recuerdo", insistió Sepú frente a sus hijas, quienes meditaron solo unos segundos esta decisión, ya que decidieron asistir a la gala.

Todo sobre Famosos chilenos