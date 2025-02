La drástica decisión que tomó Giancarlo Petaccia con la alimentación de sus hijos: "Es difícil hacerle entender a todo el mundo"

02 feb. 2025 - 09:15 hrs.

Hace ya un par de años, el periodista y presentador de televisión, Giancarlo Petaccia, se fue a vivir a Miami, Estados Unidos, al igual que varios famosos chilenos.

Desde Norteamérica, Giancarlo se dedica a realizar asesorías de alimentación saludable, lo que exhibe a través de su cuenta de Instagram.

Es por esto que ha llevado un estilo de vida muy estricto en cuanto a la alimentación que lleva, pero también, la que le da a sus hijos Lía y Rocco.

Giancarlo Petaccia / Instagram

¿Cuál fue la decisión de Giancarlo Petaccia sobre la alimentación de sus hijos?

En una reciente entrevista al diario Las Últimas Noticias, el hombre de 56 años contó y explicó la drástica decisión que tomó con respecto a la alimentación que le ha dado a sus hijos.

Junto a su esposa, Fernanda Alarcón, decidieron no darle azúcar a sus hijos durante los dos primeros años de sus vidas: "No conocían el azúcar, porque en la casa no había. Afuera sí, pero el trabajo que se hizo fue un hábito que se fue arraigando y que les permite tomar decisiones conscientes".

"Hay que aprender a comer de manera saludable, que no significa hacer dieta ni pasar hambre, sino que comer alimentos reales. No hay que privar a los niños. Yo les enseñé a sustituir para que no sientan restricciones. No pueden sentir que les estás quitando algo. Les sustituía con sabores dulces", dijo.

"Usé mucho la fruta, en colores y sabores, para que sintieran que estaban sustituyendo y no privando. Porque prohibir genera mucho más deseo y resistencia. También invitarlos a comer algo nutritivo y no golosinas. Trataba de explicarles y cambiarles la chatarra por algo que fuera bueno. Ellos siempre tenían opciones", aclaró Petaccia.

Sin embargo, admitió que mucha gente ha criticado su manera de alimentar a sus pequeños. "Mucha gente me decía que los niños tenían que ser felices. No sé qué tiene que ver la felicidad con el azúcar. Algunos me decían que era necesaria, que no podíamos vivir sin ella, que es energía. Es súper difícil hacerle entender a todo el mundo", cerró.

