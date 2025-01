Actor Rodrigo Muñoz contó cómo conoció a su nueva polola que es 20 años más joven que él: "Es desprejuiciada"

26 en. 2025 - 10:15 hrs.

Contento se encuentra el actor Rodrigo Muñoz, tras haber encontrado nuevamente el amor luego de su separación con la actriz Claudia Pérez, con la cual estuvo más de 30 años casado, compartiendo no solo la intimidad de su hogar sino que también espacios laborales.

Fue a fines de octubre de 2024 cuando ella dio a conocer la noticia, en un momento que él se encontraba completamente devastado. "Quedé súper mal, me llamaban todos mis amigos, fue un momento de dolor profundo y dentro de este dolor, de repente, apareció una luz", expresó Rodrigo a Las Últimas Noticias (LUN), en referencia a su nueva novia, Cecilia Warner.

La nueva vida de Rodrigo junto a Cecilia

Rodrigo lleva cerca de dos meses con Cecilia Warner en un "noviazgo", ya que no les gusta la palabra pololeo. Se conocieron gracias a la madre de ella, quien es una fanática de los personajes que ha hecho el actor en el mundo de la televisión.

Lo anterior provocó que Cecilia, 20 años más joven que Rodrigo, también comenzara a seguir la carrera del actor y le escribió por Instagram justo en el momento que se hizo conocida la separación. "Nos conocimos y empezamos a conversar, a conversar y no nos separamos más", señaló.

La primera vez que se juntaron fue en un servicentro, por iniciativa de ella, ya que él quería invitarla a un restaurante. "Eso me encantó, me dijo, 'no quiero un restaurante, quiero un café y que nos conozcamos' y terminamos los dos sentados en una cuneta porque estaba lleno (el servicentro)", recordó.

"Me enamoré, me enamoré de esa sensación de que no tiene problema con el que dirán, que es desprejuiciada, que no tiene problema con la edad... eso me fue embalando. Es graciosísima, es muy divertida y además, es muy guapa", sumó.

Rodrigo ha reconocido que Cecilia no solo lo ha ayudado a sanar su corazón roto tras el quiebre matrimonial, sino que también en su trabajo. "Tiene una visión más joven de las cosas. Yo ahora escribí un guion para México y me dijo que tenía que poner algo de Carin León, lo puse y quedó. Estaban todos fascinados los mexicanos, que cómo sabía eso", finalizó.

