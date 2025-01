"Soy gitana, pero también mujer": La tajante respuesta de Perla Ilich a cuestionamientos por usar particular prenda de vestir

18 en. 2025 - 20:15 hrs.

Fue en el 2011 cuando se estrenó el docureality "Perla, tan real como tú", espacio que lanzó a la fama a la gitana Perla Ilich, quien actualmente se encuentra desarrollando una faceta de influencer y también incursionando en el mundo del emprendimiento.

A través de su cuenta de Instagram, en la que suma más de 900 mil seguidores, Ilich comparte con sus seguidores parte de lo que es su día a día.

Los cuestionamientos que recibió Perla

En la red social mencionada, Perla compartió una fotografía donde se le ve luciendo un conjunto deportivo. Eso sí, lo que llamó la atención de algunos de sus seguidores, fue el uso de calzas, prenda que no es habitual en las gitanas.

"¿Por qué estás con calzas, si eres gitana? Por qué soy gitana, pero también mujer y también puedo hacer ejercicios. También puedo ver la vida de otra manera, sin dañar mi cultura", comenzó diciendo Ilich a modo de respuesta.

Luego, agregó que "tengo dos hijas que crecen y quiero que vistan como quieran, respetando si mis tradiciones, pero también adaptándose a la modernidad y a los que les haga sentir cómodas".

Por otro lado, la gitana decidió ahondar más en una historia de Instagram, argumentando que "ama sus tradiciones".

"Amo no mostrar lo que no puedo. No significa que no me pueda poner un jeans o calza para ir a algún evento o hacer ejercicio, ya que gracias a Dios la vida ha cambiado en el aspecto de hace 30 años atrás", señaló Perla Ilich.

