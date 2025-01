La particular confesión que hizo Paty Cofré sobre sus "15 segundos": "A mí no me gusta decir garabatos"

18 en. 2025 - 19:15 hrs.

En el segundo capítulo de "Te Invito", espacio que es conducido por Rodrigo "Sepu" Sepúlveda, estuvieron presentes la actriz Teresita Reyes y la humorista Patricia "Paty" Cofré.

Durante el transcurso de la conversación, ambas hablaron sobre su larga trayectoria en la televisión y el teatro, de distintos momentos de sus vidas, y cómo reciben el reconocimiento de la gente.

"A mí no me gusta decir garabatos"

En un momento del diálogo con "Sepu", "Paty" Cofré se refirió a sus icónicos "15 segundos", los que se hicieron populares en el extinto programa de Mega, "Morandé con Compañía".

Cabe recordar que, en dicho espacio, la humorista contaba con un corto tiempo para desahogarse frente a los demás a pleno garabato "censurado" con pitos.

A diferencia de su particular personalidad cuando está en algún show, Paty Cofré sinceró que "a mí no me gusta decir garabatos", descartando así la existencia de los "15 segundo" en su hogar.

"A mis nietos los trato de usted. Inclusive, les digo que no digan palabras tontas que no vienen al caso", agregó la humorista.

Por último, Cofré señaló que sus nietos intentan llevarle la contraria. "'Ay, pero ¿y usted, abuelita?'", ese es mi trabajo y no me lo critiquen, y se quedan callados", confesó la comediante entre risas.

