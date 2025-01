¿Qué llevó al creador del lagarto Murdock a estar "ido y desconectado de la realidad"?: Así es su presente en Arica

18 en. 2025 - 12:15 hrs.

El comediante Elías Escobedo se hizo conocido a nivel nacional gracias a su personaje del lagarto "Murdock", con el que apareció en el extingo programa de Mega, "Coliseo Romano".

Tras su paso por el espacio televisivo, el humorista estuvo participando en otros proyectos, en los cuales logró ganarse el cariño de las personas.

Actualmente, Elías Escobedo se encuentra alejado de la comedia y viviendo en la ciudad de Arica. A pesar de estar alejado del mundo del espectáculo, los ariqueños aún lo siguen recordando con cariño, y dejaron en claro que es una persona respetuosa y lamentan el presente en el que se encuentra.

El triste presente del recordado lagarto "Murdock"

Un equipo del programa de espectáculos de Mega, "Only Fama: Famosos al Desnudo", se trasladó hacia Arica para indagar en el presente del comediante tras estar alejado de espectáculo nacional.

Fue así como la periodista Mariana Miranda logró dar con el paradero de Elías Escobedo, quien apareció con su rostro completamente maquillado con líneas de color blanco, azul y rojo, escuchando música y con un cigarrillo en las manos.

Tras sostener una breve conversación, donde el comediante estaba desde la ventana de su hogar, la comunicadora definió al humorista como un hombre que se encuentra "ido y totalmente desconectado de la realidad".

¿Qué llevó al creador de "Murdock" a este punto? La muerte de su padre, el alzhéimer de su madre y el abuso de sustancias lo apartaron del oficio con el que hizo reír a miles de televidentes.

Por otro lado, en el breve diálogo que sostuvo Elías Escobedo con la periodista de Only Fama, aseguró que se encuentra "replanteando mi oficio". "¿Te gustaría hacer comedia?", le consultó Marian Miranda al humorista, a lo que este respondió que "no, me gustaría ver comedía".

Al finalizar, Escobedo también manifestó que se encuentra solo, sin su familia. "No tengo, no tengo, me dicen huacho", dijo el creador de "Murdock".

